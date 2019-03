Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Statuen nach Veröffentlichen Einbruch zugeordnet

Fehlen war noch nicht aufgefallen

Heppenheim (ots)

Nach der Veröffentlichung zweier aufgefundener Statuen am frühen Samstagmorgen (wir haben berichtet) konnten Ermittler der Heppenheimer Kripo sie jetzt einem Einbruch in der Kolpingstraße zuordnen. Die Betreiber eines Grabmalgeschäftes verständigten nach der Sachfahndung die Beamten. Das Fehlen der beiden Maria-Statuen war nach dem Einbruch in der Nacht zum 8. März (wir haben berichtet) noch nicht aufgefallen. Der Gesamtwert wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Die Fahndung nach den Tätern dauert weiterhin an. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4213203 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4228740

