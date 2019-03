Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Mit 2,35 Promille gegen Laterne und zu Fuß geflüchtet

Gernsheim (ots)

Vermutlich etwas zu flott fuhr ein 51 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag (26.03.) gegen 16.00 Uhr in den Kreisel im Bereich der Ringstraße und prallte mit seinem Auto anschließend gegen eine Straßenlaterne neben der Fahrbahn. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Während sein Beifahrer nach dem Aufprall im Fahrzeug blieb, flüchtete der 51-Jährige zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber von der Polizei noch in der Nähe der Unfallstelle vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,35 Promille an. Der Autofahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

