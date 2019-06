Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Radfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Herdecke (ots)

Am Sonntag fuhr ein 40-jähriger Essener, gegen 16 Uhr, mit seinem Rennrad auf der Elfringhauser Straße in Richtung Felderbachstraße. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er rutschte auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß gegen den entgegenkommenden Range Rover eines 77-jährigen Wuppertalers. Der Rennradfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

