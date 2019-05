Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Gegen Abend des 30.05.2019 wird ein 38-jähriger Mann in Zweibrücken als Fahrer eines PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Im Zuge dessen kann in Erfahrung gebracht werden, dass gegen den Fahrer derzeit ein Fahrverbot besteht und dieser das Fahrzeug von daher ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Den Fahrer erwartet folglich nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem durfte er natürlich nicht mehr weiterfahren und musste das Auto am Kontrollort stehen lassen.

Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass gegen den Fahrer ein aktueller Haftbefehl besteht, sodass dieser zur Abwendung seiner Verhaftung eine Geldstrafe von 2.700 Euro zahlen musste.

