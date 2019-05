Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer stürzt offenbar aufgrund eines Fahrfehlers

Merzalben (ots)

Am Dienstagnachmittag war eine Gruppe von drei Motorradfahrern auf der L496 von Leimen in Richtung Merzalben unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der mittlere der drei Zweiradfahrer nach rechts auf die unbefestigte Bankette und verlor so die Kontrolle über sein Zweirad. Der Fahrer kam zu Sturz und prallte gegen einen kleinen Baum. Hierbei zog er sich leichtere Verletzungen zu und musste zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell