Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstagabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Zeilbäumerstraße. Ein schwarzer VW Golf Variant, der vor dem Hofenfels-Gymnasium geparkt war, wurde an der Seite im Bereich der Fahrertür und der linken hinteren Tür beschädigt. Der Schaden hier beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Auch hier beschädigte der Unfallverursacher den Pkw mit seinem Fahrzeug offensichtlich beim Ein- oder Ausparken und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

