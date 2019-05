Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochmittag wurde bei einer Verkehrskontrolle in Zweibrücken-Rimschweiler ein 32-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer seines Pkw erwischt. Die Weiterfahrt wurde Untersagt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 / 976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell