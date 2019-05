Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hinterweidenthal (ots)

Am 29.05.2019, 18:20 h kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Dahn auf der B10 bei Hinterweidenthal einen mit mehreren Personen besetzten Audi mit Pirmasenser Kennzeichen. Hierbei konnte der 39-jährige Fahrer lediglich einen in Uganda ausgestellten Führerschein vorweisen, der ihn nach einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten in Deutschland nicht mehr zum Fahren berechtigt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Darüber hinaus wurde gegen den ebenfalls anwesenden 22-jährigen Fahrzeughalter ein Strafverfahren wegen zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

