Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Renitenter Ladendieb nach Flucht gefasst

Pirmasens (ots)

Nachdem ein 25-jähriger Kunde eines Discounters in der Zweibrücker Straße am 28.05.2019 gegen 14:50 Uhr mehrere Getränkedosen in seinen mitgeführten Umhängetaschen verstaut hatte, wollte er ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen. Zwei Mitarbeiter, die den Vorfall beobachtet hatten, wollten den Langfinger festhalten. Dieser riss sich jedoch los und rannte in Richtung Hillstraße davon. Er konnte jedoch durch die beiden Mitarbeiter eingeholt und erneut festgehalten werden. Auch hier versuchte der 25-jährige sich loszureißen, was ihm aber nicht gelang, so dass er schließlich in die Obhut einer Funkstreife übergeben werden konnte. Gegen den 25-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

