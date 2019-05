Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Drei Leichtverletzte und ca. 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gegen 18:35 Uhr in der Windsberger Straße ereignete. Als eine 32-jährige PKW-Fahrerin von der Matzenbergstraße in die Windsberger Straße einbog, fuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin vom Westring ebenfalls in die Windsberger Straße ein und übersah die bevorrechtigte 32-jährige PKW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide PKW-Fahrerinnen sowie eine 32-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW der 32-jährigen Fahrerin war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

