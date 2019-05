Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher in Grilllaune

Ruppertsweiler (ots)

Am vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter auf dem Sportgelände in der Lemberger Straße die Eingangstür einer Holzhütte auf und entwendeten einen Gasgrill mit Gasflasche und zwei Sonnenschirme. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 EUR. Der Tatzeitraum wird von Samstag den 25.05.2019, 11:30 Uhr bis Montag 27.05.2019, 17:30 Uhr eingegrenzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 oder an die E-Mail-Adresse pipirmasens@polizei.rlp.de

