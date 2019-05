Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täterfestnahme nach Sachbeschädigungs-Serie an geparkten Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachteten mehrere Zeugen, dass eine männliche Person in der Schäferstraße drei geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 27 Jahre alter Mann kontrolliert werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Da der alkoholisierte Beschuldigte äußerst aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte hinterher noch die eingesetzten Beamten. Der Gesamtschaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf ca. 2500 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell