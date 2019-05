Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Eine Unfallflucht, bei der die genaue Unfallörtlichkeit nicht bekannt ist, ereignete sich am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 11:15 Uhr. Als Unfallörtlichkeit kommt sowohl der Parkplatz des Badeparadieses als auch der Parkplatz des Penny-Marktes in der Gewerbestraße in Frage. Der Pkw, ein schwarzer VW Golf, war in dem genannten Zeitraum an beiden Örtlichkeiten jeweils rückwärts auf einem Parkplatz eingeparkt. Der Schaden beim Geschädigten befindet sich an der vorderen rechten Stoßstange im Bereich des Radlaufes und beläuft sich auf ca. 250 EUR. Der Unfallverursacher ist vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken an den Pkw gestoßen und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 / 976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell