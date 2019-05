Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pflegekraft des Diebstahls überführt

Maßweiler (ots)

Der Sohn einer älteren, pflegebedürftigen Frau äußerte gegenüber der Polizei den Verdacht, dass die Pflegekraft seiner Mutter Sachen aus deren Haus stehlen würde. Aufgrund der Gesamtumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Zweibrücken direkt die Durchsuchung der Wohnräume und der persönlichen Sachen der Pflegekraft an. Polizeibeamte der Inspektion in Waldfischbach-Burgalben konnten hierbei diverse Ge-genstände auffinden, die zweifelsfrei dem Hausrat der pflegebedürftigen Frau zugeordnet werden konnten. Alle Sachen waren scheinbar schon so in Taschen verpackt, dass sie unauffällig aus dem Haus transportiert werden konnten.

