Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann verstirbt bei Feuer in Wohnung - Nachtragsmeldung

Northeim (ots)

Northeim/Uslar

USLAR (fal) - Am Montag gegen 00.42 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Uslar zu einem Brand. Bei den Löscharbeiten wurde ein Leichnam gefunden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. (Näheres siehe Pressemitteilung vom 01.04.2019, 13:58 Uhr)

Am Dienstagvormittag wurde der Leichnam in der Göttinger Rechtsmedizin obduziert. Hinweise auf ein Verbrechen wurden dabei nicht erlangt. Geklärt werden konnte zweifelsfrei die Identität des Verstorbenen. Es handelt sich bei dem Toten um den 67-jährigen Mieter der Wohnung.

Bei den weiteren Ermittlungen an der Brandstelle konnte durch einen Sachverständigen des Landeskriminalamtes Niedersachsen und einen Brandermittlers des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden. Ob der Brand durch eine Fahrlässigkeit oder durch einen technischen Defekt entstanden ist, wird sich abschließend nicht mehr klären lassen.

