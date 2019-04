Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall im Gallneukirchner Kreisel

Northeim (ots)

Kreisverkehrsplatz B 3/Westliche Entlastungsstraße - Dienstag, 2. April 2019, 05.50 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 05.50 Uhr kam es auf dem Gallneukirchner Kreisel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 35 Jahre alter Northeimer war mit seinem Pkw auf der westlichen Entlastungsstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisel übersah er den Pkw eines 33 Jahre alten Northeimers, der auf der B 3 in Richtung Göttingen unterwegs war und fuhr ihm in die rechte Fahrzeugseite.

