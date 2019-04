Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Montag, 01.04.2019, gegen 11.30 Uhr, kam es in Uslar, Lange Straße / Ecke Mühlentor, zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Transporter die Lange Straße in Richtung Mühlentor. Er beabsichtigte nach rechts in die Straße Mühlentor abzubiegen. Nachdem er zu weit in den Kreuzungsbereich einfuhr, setzte er zurück. Dabei übersah er eine Jugendliche aus dem Landkreis Kassel mit ihrem Mofa. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Mofa entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

