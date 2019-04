Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Kalefeld OT Echte, Hauptstr., Samstag 30.02.2019, 10:30 - 11:00 Uhr (hs) Am Samstag, 30.03.2019 zwischen 10:30 und 11:00 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw ordnungsgemäß in der Zufahrt zum Landmarkt Echte in der dortigen Hauptstraße. Nachdem sie ihren Pkw wieder in Betrieb nahm, stellte sie eine Beschädigung am linken hinteren Kotflügel fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat demnach beim Rangieren in der Zufahrt zum Landmarkt den Unfall verursacht und sich unerlaubt entfernt. Hier wurde ein Pkw Marke Skoda in heller Farbe beobachtet worden, der dort rangiert hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim, 05382/919200 oder Echte (05553/2807) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell