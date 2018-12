POL-PDWO: Wohnungseinbrecher festgenommen

Worms (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 33-jähriger Wormser konnte am vergangenen Donnerstag, 29.11.2018, von Beamten der Kriminalpolizei Worms festgenommen werden. Sie hatten den Mann gegen 17:00 Uhr in der Fußgängerzone erkannt und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festgehalten und zu Boden gebracht.Dabei leistete dieser Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, im Mai diesen Jahres in ein Einfamilienhaus in Worms eingebrochen zu sein. Zudem war er bereits 2014 wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er wurde nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

