POL-PDWO: Einladung zum Adventskonzert mit dem Polizeiorchester Rheinland-Pfalz im Wormser Dom am Samstag, 8. Dezember 2018, 18:00 Uhr

Worms (ots) - Gemeinsam mit dem Beirat Polizeiseelsorge, dem Dombauverein Worms und der Polizeidirektion Worms lädt der Mainzer Polizeipräsident Reiner Hamm die Bevölkerung sehr herzlich zum Adventskonzert in den Wormser Dom ein. Passend zur Adventszeit spielt zum achten Mal in Folge das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz beim Adventskonzert im Wormser Dom. Am kommenden Samstag werden die 37 professionellen Musikerinnen und Musiker, unter der Leitung von Christian Küchenmeister, Weihnachtslieder und Klassikstücke präsentieren. Ebenfalls mit dabei ist die Gesangssolistin Judith Christ. Der Eintritt ist frei. Über eine großzügige Spende freuen sich alle Beteiligten. Der Erlös der Spendensammlung wird, wie im vergangenen Jahr, zu einer Hälfte dem Dombauverein und zur anderen Hälfte der Polizeiseelsorge Rheinland-Pfalz zugutekommen. Die Polizeiseelsorge möchte die Spende zu Gunsten des geplanten Seminars "Umgang mit Unglück, Tod und Trauer", das betroffenen Kolleginnen und Kollegen unterstützen soll, verwenden. Polizeipräsident Reiner Hamm und der Leiter der Polizeidirektion Worms Kriminaldirektor Gerald Gouasé freuen sich mit dem Dombauvereinsvorsitzenden Dr. Udo Rauch und Propst am Dom Tobias Schäfer auf das Programm. Für 2019 steht der Termin des Konzerts im Dom bereits fest. Es findet am Sonntag, 1. Dezember 2019 statt.

