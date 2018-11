POL-PDWO: Wohnungseinbrüche

Worms (ots) - Gleich fünf Wohnungen / Einfamilienhäuser wurden zwischen dem 28.11. und 29.11.2018 im Dienstgebiet der Polizei Worms angegangen: In Mettenheim hebelten die Täter ein Fenster auf der Terrassenseite auf und gelangten so ins Innere des Einfamilienhauses. Hieraus entwendeten sie Bargeld und Armbanduhren. In Worms wurden zwei Wohnungen in der Friedrich-Ebert-Straße und der Schwedenstraße sowie ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße angegangen. In der Friedrich-Ebert-Straße blieb es beim Versuch; an der Wohnungstür wurden Hebelspuren festgestellt. In der Schwedenstraße hebelten die Täter die Wohnungstür auf und entwendeten Unterhaltungselektronik. Zugang zum Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße erlangten die Täter über die Balkontür, welche aufgehebelt wurde. Bislang steht noch nicht fest, ob durch die Täter etwas entwendet wurde. Schließlich ereignete sich in der Straße "In den Mühlackern" in Eich noch ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mittels eines Steins warfen die Täter eine Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und gelangten so ins Innere des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, kann auch in diesem Fall noch nicht gesagt werden. Hinweise in allen fünf Fällen erbittet die Polizei in Worms unter 06241-8520.

