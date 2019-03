Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer

Uslar (ots)

Uslar (ost) Am Samstag, den 30.03.2019, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch bisher unbekannten Täter an einem mobilen Toilettenhäuschen am Festplatz "Zur schwarzen Erde". Dabei wurden mehren Rollen Toilettenpapier entzündet und in das Toilettenhäuschen gelegt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Sachdienliche Hinweise bittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel. 05571/926000 zu melden.

