POL-EN: Hattingen- Weißer Pkw mit Unfallschaden gesucht

Am Dienstag wurde ein 48-jähriger Wittener auf der Blankensteiner Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Verletzten und das weitere Unfallgeschehen zu kümmern. Der 48-jährige Wittener fuhr, gegen 00:10 Uhr, auf der Blankensteiner Straße in Richtung Witten. Vor ihm fuhr ein weißer Pkw. Der Fahrer des Pkw bog in Höhe der Einmündung Im Vogelsang nach rechts ab, wendete dort, um dann seine Fahrt nach links auf der Blankensteiner Straße fortzusetzen. Beim Wiedereinfahren auf die Blankensteiner Straße missachtete er die Vorfahrt des 48-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Wittener stürzte mit seinem Fahrzeug und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der weiße Pkw, vermutlich ein Ford KA, fuhr in Richtung Hattingen weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 48-Jährige verständigte die Polizei. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos. Der weiße Pkw müsste linksseitig, vermutlich in Höhe der Fahrertür beschädigt sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

