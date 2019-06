Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Biker bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist Freitagnachmittag, 31.05.2019, auf der BAB 7 in Höhe der Anschlussstelle Laatzen verunglückt. Dabei hat der Mann schwere Verletzungen erlitten.

Laut Aussage von Zeugen war der 56-Jährige kurz nach 16:00 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 7 in Richtung Kassel unterwegs. An der Anschlussstelle Laatzen wollte er die Autobahn verlassen, fuhr dennoch weiter auf dem Hauptfahrstreifen und überholte dabei zwei Pkw, die sich bereits auf der Verzögerungsspur der Ausfahrt befanden. Im weiteren Verlauf scherte der Biker vor den Fahrzeugen ein und verlor dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Suzuki. Mit der Maschine geriet er im Anschluss auf den Grünstreifen zwischen der Autobahn und der Abfahrt und touchierte zwei Bäume. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Schwerverletzten unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die BAB 7 in Richtung Kassel aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 10.000 Euro. /now

