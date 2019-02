Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch von Baucontainern

Hildesheim (ots)

Holle (web) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, ca. 16:40 - 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Baucontainer in Holle auf. Die Container standen im Bereich einer Baustelle, Bindersche Straße, rechtsseitig des REWE-Marktes in Rtg. Binder. Die Täter brachen die Schlösser der Baubuden auf und entwendeten darin befindliches Werkzeug. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht genau bekannt, wird aber auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

