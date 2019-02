Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hochwertige Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Hildesheim (ots)

(jpm)Im Zeitraum vom 22.02.2019, 18:00 Uhr, bis zum 25.02.2019, 07:00 Uhr, wurden aus einem Baucontainer in der Kruppstraße in Hildesheim mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen.

Der betroffene Container befindet sich auf einer Baustelle auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums in Hildesheim. Die bisher unbekannten Täter entfernten eine Abdeckung des Containers und erlangten so Zutritt ins Innere. Dort stießen sie auf diverse hochwertige Werkzeuge. Nach vorliegenden Erkenntnissen nahmen sie mehrere Akkuschrauber samt Akkus, Bohrmaschinen, Handreissägen, Winkelschleifer sowie einen Stemmhammer mit. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen durch einen Mitarbeiter der geschädigten Firma bei der Polizei gemeldet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder eventuell zum Verbleib der Werkzeuge nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

