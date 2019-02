Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht ALDI Parkplatz Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am Montag, 25.02.2019, gegen 17:10 Uhr, kam es auf dem ALDI Parkplatz in der Bodenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss an den Unfall unerlaubt vom Vorfallsort entfernt hat.

Gegen 17:10 Uhr stelle ein 28jähriger Bad Salzdetfurther seinen Pkw VW Golf, Farbe: Schwarz, auf dem o. g. Parkplatz ab. Als er wenige Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Delle und Kratzer (Schaden ca. 1.000 Euro) an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest. Offenbar war ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw des Bad Salzdetfurthers kollidiert. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell