Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Hockeln

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Hockeln (hei)- In der Zeit von Donnerstag, 21.02.19, gegen 15:00 Uhr bis Samstag, 23.02.19 kam es in Hockeln, Am Lappenberg, zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Mercedes, welcher dort am Straßenrand geparkt stand. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hier mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür sowie die hintere Stoßstange und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.

