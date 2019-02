Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Holle(tb): Am 24.02.19, um 08:30 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der B 6 Höhe der Anschlußstelle Derneburg aus Salzgitter kommend in Richtung Hildesheim, eine beschädigte Warnbake auf der Fahrbahn liegt. Die Warnbake weist Beschädigungen am Sockel auf und ist verzogen. Zudem ist der schwarze Standfuß mittig durchgebrochen. Auf der Rückwand der Warnbake ist eindeutig eine Schleifspur eines Reifenprofils erkennbar, sodass zu vermuten ist, dass zwischen Mitternacht und den Morgenstunden ein bisher unbekannter Fahrzeugführer durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei über bzw. gegen das Verkehrszeichen gefahren ist. Im Anschluß daran hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Schaden an der Warnbake beträgt ca. 150.-EUR.

Bei Hinweisen zu dieser Straftat melden sie sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

