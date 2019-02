Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigaretten bei Tankstelleneinbruch entwendet

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 25.02.2019, gegen 01:30 Uhr, wurde in eine Tankstelle in der Hauptstraße in Sibbesse eingebrochen. Dabei gelang es den Tätern mit diversen Zigarettenstangen zu entkommen.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter über die gläserne Zugangstür gewaltsamen Zugang in die Räumlichkeiten der Tankstelle. Dort hatten sie es auf Zigaretten abgesehen. Sie entwendeten diverse Stangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw vom Tatort.

Eine umgehend durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

