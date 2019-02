Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Am 23.02.2019, gegen 14.30 Uhr hat in Hildesheim, An den Sportplätzen, im Bereich der Sportplätze von DJK Blau Weiß und VfV 06 ein VW Passat (älteren Baujahres) -Fahrer, beim Rückwärtsfahren einen Fahrradfahrer übersehen, so daß dieser zu Sturz gekommen ist. Dabei hat sich der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Verursacher hat dem Radfahrer noch aufgeholfen, ist dann aber weggefahren, ohne die Personalien auszutauschen. Ein Passant soll den VU gesehen haben und hatte auch den Radfahrer angesprochen, aber seine Personalien nicht mitgeteilt.

Bei Hinweisen zu dieser VU-Flucht melden sie sich bitte telefonisch bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth/05063-9010 oder der Polizeiinspektion Hildesheim/05121-939115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell