POL-H: Laube brennt in Waldheimer Gartenkolonie - Ursache bleibt unklar

Hannover (ots)

In einer Gartenkolonie am Lenzbergweg im Stadtteil Waldheim ist am Donnerstagabend (30.05.2019) gegen 17:30 Uhr eine Laube in Brand geraten und nahezu vollständig zerstört worden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Ursache ist jedoch nicht mehr feststellbar.

Eine Nachbarin hatte gegen 17:30 Uhr Brandgeruch aus Richtung der angrenzenden Parzelle bemerkt und das Feuer entdeckt. Beim Eintreffen der durch sie alarmierten Rettungskräfte stand die Laube schon vollkommen in Brand. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass die Laube ausbrannte.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am heutigen Freitag untersucht und konnten des hohen Zerstörungsgrades keine eindeutige Ursache mehr feststellen. Sie schließen jedoch aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. /isc, pu

