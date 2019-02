Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag wurde in der Fröschener Straße ein ordnungsgemäß ge-parkter Pkw der Marke Hyundai auf der Beifahrerseite beschädigt. Der oder die Täter zerkratzen die Lackierung des Wagens und zerbeulten die Karosserie. Die Schadens-höhe an dem Pkw beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen, die zum Tathergang Angaben machen und so zur Tataufklä-rung beitragen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell