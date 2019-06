Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Dienstgebiet Polizei Linz am Rhein (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein Am Freitag, 28.06.2019 gg. 16 Uhr, wurde der Polizei Linz am Rhein ein Verkehrsunfall mit Sachbeschädigung an einer Mauer in der Klosterstraße in Linz am Rhein angezeigt. Der Unfallverursacher ist vermutlich beim Rangieren gegen die Mauer gestoßen und hat diese dadurch beschädigt. In Folge hat er die Unfallstelle verlassen ohne seine Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Der Unfallschaden an der Mauer dürfte bei geschätzten ca. 500 EUR zu benennen sein. Falls jemand den Unfall bemerkt haben sollte, können Hinweise bei der Polizei Linz am Rhein gemeldet werden. Tel.: 02644-943-0 Fax: 02644-943-100 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

2. Tageswohnungseinbruch in Erpel Am Freitag, 28.06.2019 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Rheinallee 6 in Erpel. Der Täter hebelte im Erdgeschoß ein Badezimmerfenster auf und drang über dieses ins Objekt ein. In Folge gelangte der Täter ins Treppenhaus und hebelte im Obergeschoß an einer Mietwohnung die Wohnungstür auf. Durch die Tatausführung entstand ein hoher Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster und an zwei Türen innerhalb des Objekts. Der Täter gelangte durch die Tat an einen geringen Bargeld-Betrag. Hinweise an: Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 Fax: 02644-943-100 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

3. Gewalt in engen sozialen Beziehung in Bad Hönningen Am Freitag, 28.06.2019 gg. 22:09 Uhr kam es in einer Wohnung in der Neustraße in Bad Hönningen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten zwischen den Eheleuten, in Folge wurde der alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Ehemann handgreiflich, wodurch es zu einer einfachen Körperverletzung kam. Aggressionsbedingt warf er das Handy seiner Ehefrau aus dem Fenster auf die Straße, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend verschwand er aus der Wohnung. Bei der polizeilichen Aufnahme kehrte der Ehemann mit einer oberflächlichen Bauchschnittverletzung zur Wohnung zurück und erklärte, dass diese durch seine Ehefrau mittels eines Rasiermessers verursacht worden war. Beide beschuldigten sich gegenseitig der Straftaten. Die Ehefrau verließ freiwillig die Wohnung, kehrte aber am Samstag, 29.06.2019 zur Wohnung zurück, wo es erneut zu verbalen Streitigkeiten kam. Abschließend wurde der verbal aggressive Ehemann mittels Polizeiverfügung zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen der Wohnung verwiesen.

4. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 Höhe Erpel Am Samstag, 29.06.2019 gg. 03:20 Uhr kam es auf der B 42 Höhe Erpel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 22 jährige Unfallverursacher befuhr die B42 aus Richtung Linz am Rhein in Richtung Rheinbreitbach. Bedingt durch Sekundenschlaf kam er nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort fuhr ein 55jähriger Verkehrsteilnehmer mit seiner 53jährigen Ehefrau. In Folge touchierte der Unfallverursacher das Fahrzeug des Gegenverkehrs, dieses landete abschließend in der Böschung. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß frontal gegen einen Baum. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt als Totalschaden zu bewerten. Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auf Grund der Unfallursache, wurde der Sachverhalt als Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB bewertet und in Folge wurde der Führerschein sichergestellt.

5. Massive Beleidigungen von Polizeibeamten in Bad Hönningen Am Samstagmorgen, 29.06.2019 gg. 07:26 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz nach einer telefonischen Meldung einer männlichen hilflosen Person, welche in Bad Hönningen alkoholbedingt auf einem Gehweg liegen würde und schlafen würde. Bei der Personenüberprüfung verweigerte er die Angaben zu seinen Personalien. Da er freiwillig keine Angaben zu seiner Person machen wollte, sollte er zwecks Identitätsfeststellung durchsucht werden. In Folge verhielt sich der Störer verbal aggressiv und es kam zu massiven Beleidigungen ("Pisser", "Opfer" "...mein Anwalt fickt euch in den Arsch..") gegenüber den Polizeibeamten. Auf Grund seiner aggressiven Verhaltensweise, welche sich verbal als auch körperlich durch Anspannen des Körpers zeigte, wurden weitere Kräfte zwecks der beabsichtigten Durchsuchung herangeführt. Erst dann ließ sich der Störer auf die Durchsuchung ein und gab einen Hinweis, dass sich sein Personalausweis auf dem Kirmesplatz in Bad Hönningen befinden würde. Bei den abschließenden Ermittlungen konnte geklärt werden, dass es sich um einen 19jährigen Schaustellerhelfer aus Wiesbaden handelte, der ohne festen Wohnsitz auf dem Kirmesplatz einen Wohnwagen bewohnte. Auf Grund der Beamtenbeleidigungen, werden eine Strafanzeige und wegen der Verweigerung der Personalienangabe eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

6. Straßenverkehrsgefährdung von Polizeibeamten und Trunkenheit im Verkehr in Bad Hönningen

Am Samstag, 29.06.2019 gg. 22:19 Uhr kam es in Bad Hönningen zu einer alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung gegenüber Polizeibeamten. Die 49jährige Fahrzeugführerin aus Essen missachtete auf der Hauptstraße in Bad Hönningen die Vorfahrt des Einsatzfahrzeugs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle, stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin einen Atemalkohol von 1,06 Promille aufwies. Der Sachverhalt wurde als Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB bewertet und in Folge wurde der Führerschein sichergestellt.

7. Verkehrsunfall in St. Katharinen Der 59jährige Unfallverursacher befuhr am Sonntag, 30.06.2019 gg. 03:26 Uhr die Linzer Straße in St. Katharinen aus Fahrtrichtung Neustadt. Auf Höhe der Hausnummer 132 touchierte er durch Unachtsamkeit ein geparktes Fahrzeug. In Folge wurden durch den Anstoß noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen.

8. Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen

Am Sonntag, 30. Juni 2019 gg. 03:58 Uhr wurde durch einen Zeugen eine bevorstehende Trunkenheitsfahrt in Bad Hönningen im Bereich der Kirmes/Rheinallee gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass der 19jährige Fahrzeugführer bereits mehrfach mit seinem Fahrzeug Runden auf dem Parkplatz gedreht hatte. Die Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 0,8 Promille. In Folge erwartet ihn eine Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach § 24a StVG und Geldbuße.

