Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Frisörladen; ein Täter gefasst

Neuwied-Innenstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Neuwieder Schlossstraße ein Frisörladen aufgebrochen. Von mindestens zwei Tätern, die schwarz gekleidet waren und sich auch maskiert hatten, wurde die Glastür eingeschlagen. Aus dem Geschäft wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Während ein Täter unerkannt in Richtung Langendorfer Straße/Berufsschule entkam, konnte ein zweiter Täter im unwegsamen Gelände an der Deichwelle festgenommen werden. Der 19jährige Neuwieder machte keine weiteren Angaben zum Mittäter. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Neuwied.

