Zeitraum: 28.06. 2019 bis 30.06.2019

Verkehrsunfallflucht in Hausen

Hausen Am Morgen des 28.06.2019 hat der Geschädigte seinen Pkw Mitsubishi Space-Star zwischen 08:15 und 09:15 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL in Hausen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung am Heck fest. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten. 02634/952-0 pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Überholmanöver und Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Buchholz Am 28.06.2019 kam es auf der L 275 zwischen Buchholz und Asbach zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw setzte zum Überholen an. Aufgrund von Gegenverkehr musste er wieder nach rechts einscheren und berührte hierbei das vorausfahrende Fahrzeug. Es kam zum Verkehrsunfall. Die Fahrer und alleinigen Insassen der unfallbeteiligten Pkw wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Bei dem 32-jährigen Unfallverursacher wurde im Laufe der Unfallaufnahme durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Es wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde einbehalten.

Einbruch in ein Ferienhaus

Bürdenbach In der Nacht vom 28.06. auf den 29.06.2019 ist in ein Ferienhaus in Bürdenbach eingebrochen worden. Die Täter gelangten über die Balkontür ins Haus und entwendeten Gegenstände.

Schlägerei bei einer Veranstaltung des Junggesellenvereins (JGV)

Oberlahr Der JGV Oberlahr feierte am Wochenende sein 110-jähriges Bestehen mit einer "Mega-Party". Dort ist es am frühen Morgen des 30.06.2019 zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Durch die Beamten der Polizei Straßenhaus mussten mehrere Strafanzeigen aufgenommen werden. Bislang ist nicht von schweren Verletzungen der Beteiligten auszugehen. Die genauen Umstände zum Tathergang sind noch nicht geklärt. Die polizeilichen Ermittlungen werden aufgenommen.

