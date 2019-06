Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht am Freibad, mindestens 1500 Euro Schaden

Daaden (ots)

Am Samstag 29.06.2019 kam es in Daaden, Saynische Straße auf dem dortigen Parkplatz des Freibades zu einem Verkehrsunfall. Dort stieß, vermutlich gegen 11:15 Uhr, ein schwarzer VW Polo gegen einen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben gibt es vielversprechende Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0



pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell