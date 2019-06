Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Regenablaufgitter

Gullydeckel ausgehoben, Leitpfosten herausgerissen und Anwohner beleidigt

Weitefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.06.2019, etwa zwischen 04:30 und 05:00 Uhr wurden in Weitefeld, im Bereich Bergstraße / "Im Schlosssteinchen" eine Vielzahl von Regenablaufgitttern / Gullydeckel ausgehoben. Ein Anwohner der in diesem Zusammenhang eine Gruppe Jugendlicher ansprach wurde von diesen Personen beleidigt. Weiter wurden auf der Strecke von Weitefeld nach Niederdreisbach nahezu sämtliche Leitpfosten vom Fahrbahnrand herausgerissen. Auch hier wurden durch die Polizei Betzdorf Strafverfahren eingeleitet. Durch Ermittlungen konnten Täterhinweise erlangt werden, die Bearbeitung der Vorfälle dauert an.

