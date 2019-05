Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Ladendiebstahl

57537 Wissen, Nisterstr. 17 (ots)

Am Fr., 24.05.2019, zwischen 13:40 und 13:50 Uhr, kam es im REWE XL zu einem größeren Ladendiebstahl. Ein zunächst unbekannter Täter hatte seinen Einkaufswagen mit hauptsächlich Fleisch- und Wurstwaren aus der Kühltheke vollgeladen. Im Kassenbereich verstaute er die Waren in Einkaufstüten und stellte diese wieder zurück in den Wagen. Anschließend ging er mit dem Einkaufswagen zum Eingangsbereich und verließ hier den Markt. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes hatte den Vorfall beobachtet und verfolgte den Dieb. Außerdem wurde der Diebstahl mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf dem Parkplatz konnte die Mitarbeiterin noch das Kennzeichen des Täterfahrzeuges ablesen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 31-jährigen Tatverdächtigen aus Morsbach. Dieser stritt zunächst die Tat ab. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten alle gestohlenen Waren im Wert von 213,-EUR im Kühlschrank des Verdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der Unterbrechung der Kühlkette können die Waren nicht mehr verkauft werden. Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls wurde gegen den 31-Jährigen vorgelegt.

