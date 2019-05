Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Diakonie

Cuxhaven (ots)

Unbekannte stehlen Bargeld

Cuxhaven. Bisher unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr in die Diakonie Arche in der Segelckestraße eingebrochen. Wie die Täter in die Büroräume gelangt sind, ist zurzeit noch unklar. Entwendet wurden 2 Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich der Segelckestraße gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

