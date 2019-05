Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Am 06.05 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A27, Fahrtrichtung Bremen, Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Nach ersten Erkenntnissen wendete ein PKW Audi im Abfahrtsbereich und fuhr wieder auf die A27 auf. Zwei nachfolgende Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Führer des Audi entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geestland (Tel. 04743/9280) in Verbindung zu setzen.

