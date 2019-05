Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen für versuchten Einbruch gesucht + Sparkschrank aus Sportvereinsheim gestohlen + Zeugenaufruf nach Unfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Zeugen für versuchten Einbruch gesucht

Otterndorf. Bereits am Mittwoch (01.05.2019) ist es im Zeitraum von 7 Uhr bis 19 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Stader Landstraße in Otterndorf gekommen. Der oder die bisher unbekannten Täter machten sich an dem Schloss der Eingangstür eines dortigen Einfamilienhauses zu schaffen. Sie konnten die Tür jedoch nicht öffnen, so dass es beim versuchten Einbruch blieb. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Sparkschrank aus Sportvereinsheim gestohlen

Schiffdorf. Am Sonntagmorgen (05.05.2019) gegen 5 Uhr früh schlug jemand eine Scheibe von einem Vereinsheim im Meersenweg in Spaden ein und gelangte so in das Gebäude. Anschließend wurde ein Sparschrank von der Wand geschlagen und gestohlen. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

Zeugenaufruf nach Unfallflucht gesucht

Hagen im Bremischen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Lindenallee einen erheblichen Schaden an einem silbernen VW Golf 4 verursacht, der dort abgestellt gewesen ist Die komplette rechte Fahrzeugseite des Volkswagens wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenhöhe wird von der Polizei auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Vorfall dürfte sich am Montag (06.05.2019) in dem Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr ereignet haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagen im Bremischen unter Tel.: 04746 / 938980 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter Tel.: 04706 / 9480 zu melden.

