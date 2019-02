Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Drei Einbrüche in der Ortslage Mertesdorf

Mertesdorf (ots)

Am 23.02.2019 kam es in der Zeit von 12:00 bis 00:00 Uhr zu insgesamt drei Einbrüchen in Mertesdorf. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus um in die Einfamilienhäuser in den Straßen Rosenweg, Kaseler Weg und Auf Krein einzubrechen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sebastian Görres, KOK



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

KI Trier, KDD





Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651/9779-2290

Telefax: 0651/9779-2299





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell