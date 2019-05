Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tennisclubräume

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Donnerstag (02.05.2019), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Tennisclubs in Ringstedt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Vereinsheim und durchwühlten mehrere Schränke. Es wurden nach bisheriger Kenntnis keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280). Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

