Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hans-Holbein-Straße 40, Freitag, 26.4.2019, 17.30 Uhr bis Samstag, 27.04.2019, 12.40 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 23-jähriger Northeimer stellte seinen blauen Pkw VW Golf am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr in der Hofeinfahrt der Hans-Holbein-Straße 40 ab. Als er am Samstagmittag, gegen 12.40 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere mittlere Bremsleuchte fachmännisch ausgebaut und von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde. Der Schaden beträgt ca. 150,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

