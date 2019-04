Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlägerei bei einer Abi-Party in Fredelsloh

Northeim (ots)

37186 Moringen, OT Fredelsloh, Am Hainberg 100, Sonntag 28.4.,04.10 Uhr

FREDELSLOH (hei) - Am Ende einer Abi-Party kam es am Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Ein 21-jähriger aus Dassel wollte zwischen den Gruppen schlichten. Er erhielt hierbei einen Faustschlag ins Gesicht und erlitt eine leicht blutende Verletzung an der Lippe. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten am Einsatzort hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt und ein Großteil der beteiligten Personen waren nicht mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 17-jähriger aus Hardegsen tatverdächtig, den o.g. 21-jährigen geschlagen zu haben. Erste Ermittlungen zu der vorangegangenen Schlägerei wurden aufgenommen.

