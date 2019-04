Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim aussteigen

Einbeck (ots)

Einbeck- tm. 27.04.2019, 11:50 Uhr, Hubeweg. Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hubeweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 36 jährige Einbeckerin hatte ihren Pkw dort geparkt und wollte aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Dabei übersieht sie allerdings den Pkw einer 58 jährigen Einbeckerin, die in diesem Moment in die daneben befindliche freie Parkfläche fahren wollte. Beim Öffnen der Tür kommt es zur Kollision mit dem gerade einparkenden Pkw. Dadurch ensteht ein geschätzer Gesamtschaden von 2000 Euro.

