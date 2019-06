Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Regenablaufgitter

Gullydeckel ausgehoben und entwendet

Brachbach (ots)

In der Nacht auf Samstag den 29.06.2019 wurde in Brachbach "Am Südhang" ein Regenablaufgitter - im Volksmund besser bekannt als Gullydeckel - ausgehoben und entwendet.

Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

