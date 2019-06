Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Badegast wurde Handy entwendet

Elkenroth (ots)

Am Samstag 29.06.2019 suchte ein 17jähriger Abkühlung durch ein erfrischendes Bad im Elkenrother Weiher. In dieser Zeit (16:15 bis 17:30 Uhr) wurde ihm von derzeit noch unbekannten Tätern das am Liegeplatz zurückgelassene Smartphone der Marke Huawei entwendet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell