Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallzeugen gesucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Montag, den 25.03.2019, kam es im Zeitraum von ca. 06:30 Uhr bis 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Anno-Knütgen-Straße in Höhr-Grenzhausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei mit seinem Fahrzeug einen parkenden PKW an der rechten hinteren Fahrzeugtür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher.

Durch einen Zeugen wurde ein Zettel mit Hinweis auf den Verursacher hinterlassen. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weitere Zeugen wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen (02624-94020).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell